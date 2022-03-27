Также она поблагодарила захватчиков за "спасение".

Украинская блогерша Катрин Волкова высказалась о войне в Украине, которую 24 февраля развязала Россия.

По ее словам, российские оккупанты пришли "спасать" украинский народ от "нацистов". Отметим, на данный момент Катрин находится в Испании, а ее родители остались в Донецке.

"Сейчас в Европе говорить по-русски становится опасным. Люди просто с ума посходили из-за своей злобы. Полчаса назад мне написала мама сообщение: "Катя, я жива. Все хорошо. Донецк, Донбасс. Вошли нацики, которые бомбят центр города "Градом". Как? Как, мать вашу, я могу, бл*ть, относиться к украинской армии? Как я могу не радоваться тому, что нас пришли защищать? Действительно защищать", – заявила она.

Также она призвала жечь украинские паспорта и пообещала сделать это при малейшей возможности. Кроме того, Волкова заявила, что украинский народ, который сопротивляется оккупантам, разлучил ее с родными.

"Без возможности жить в моем родном городе, в моем доме. А сейчас за четыре дня вы, б**ть, стоните, плачете и просите пощады? Вы – лицемерные падлы, твари. Вы пишете людям: "Горите в аду, мрази, сдохните, москали, паскуды". В ваших сердцах только лютая злоба и ненависть. И люди, которые это желают, я желаю вам втройне, чего желаете вы мне", – добавила Волкова.

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