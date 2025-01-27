Также стало известно, на сколько лет Владимира могут лишить свободы.

Мужа украинской блогерши Анны Жук, которая недавно погибла в ДТП, могут лишить свободы.

По словам представителя полиции Полтавщины Юрия Сулаева, Владимиру Билевцову, который был за рулем во время трагедии, сообщили о подозрении. Он может сесть в тюрьму сроком до восьми лет.

"Мужчине, который находился за рулем легкового автомобиля, сообщили о подозрении по части 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Сейчас следственные действия продолжаются", - сказано в комментарии для "Суспільного".

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Сам Владимир пока не комментировал эти слова. А недавно он впервые вышел на связь с подписчиками после трагедии и отметил, что до сих пор не может поверить в смерть любимой.

Что известно о ДТП с Анной Жук

24 января 2025 года оборвалась жизнь блогерши Анны Жук, которая была известна в сети как Аннет. За рулем авто находился ее муж, который пошел на обгон и на скорости врезался в фуру. После столкновения Анна погибла на месте, ведь ее травмы не были совместимы с жизнью. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии на трассе Харьков-Киев.

Напомним, ранее подруга блогерши Анны Жук, которая погибла в ДТП, рассказала о ее мечте перед смертью.

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