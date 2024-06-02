Девушка показала подписчикам беременный животик.

Популярная украинская блогерша Юлия Верба объявила о своей беременности. Звезда сети поделилась кадрами с любимым.

Новость 21-летняя блогерша сообщила в своем Instagram, в котором, кстати, не появлялась в течение длительного времени. Девушка опубликовала фотографию со своим женихом Константином.

Юлия на фото обнимает парня, а в руках у нее снимок УЗИ, чем она засвидетельствовала беременность. Пара позировала на поле. Верба примерила нежное голубое платье, а Константин серую футболку и коричневые шорты.

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"Ношу под сердечком наше маленькое зернышко. Мы больше не хотим молчать", - лаконично сообщила о беременности звезда Instagram.

Реакция поклонников

Подписчики Вербы были удивлены сначала ее возвращением в Instagram, а затем и новостью о беременности. Они поздравили ее с новым статусом и пожелали легких родов:

"Боже, как же тебе идет беременность"

"Я в приятном шоке, поздравляю. Юля умеет эффектно появляться"

"Я так и знала, что Верба вернется в Instagram или замужем, или беременна"

"Поздравляю от всего сердца, это такая прекрасная новость"

"Ребенок еще не знает, у какой мамы он будет"

К слову, в прошлом году Юлия после долгого молчания призналась, что состоит в отношениях с Константином. Девушка даже переехала из Ивано-Франковска во Львов, чтобы жить с любимым. Уже в октябре 2023 года парень сделал предложение блогерше и она получила желанное кольцо. Однако пара до сих пор не женилась. Стоит указать, что у жениха Вербы уже есть ребенок от первого брака и он сидел в СИЗО.

Напомним, ранее Верба оконфузилась "знанием" географии. Она не вспомнила, в какой "области" Крым.

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