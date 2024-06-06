Юлия рассказала, как реагирует на хейт в отношении ее возлюбленного.

Популярная украинская блогерша-миллионерша Юлия Верба раскрыла, чем занимается ее жених Константин. 21-летняя звезда сети рассказала о криминальном прошлом возлюбленного.

По словам блогера, ее избранник старше ее на 8 лет, то есть мужчине 29 лет. Выяснилось, что работа Константина связана с автомобилями. Сама Верба говорит, что не знает деталей, ведь не слишком разбирается в машинах.

"Он занимается машинами. Он прошивает и делает машины", - поделилась девушка.

Как известно, по сети ходили слухи о криминальном прошлом жениха Юли, а именно, что он сидел в СИЗО. Также поговаривали, что Константин уже был женат. Звезда Instagram подтвердила эту информацию и ответила, когда она узнала о прошлом будущего мужа. Также она объяснила, что с юмором относится к хейту в сторону ее возлюбленного.

"Мне порой пишут, как я выставляю, как я с ним обнимаюсь: "А как тебе к зэку прижиматься?". Мы так смеемся, что просто капец. "Юлия Верба пошла к зэку". Я когда вижу эти новости, мне очень смешно. Это все нормально. Он, когда мы познакомились, на второй день рассказал мне эту историю, я не хочу, чтобы она стала публичной. Но я сразу все знала. Если бы я не была в курсе и он сделал предложение и я об этом узнала, ясно это скрывание, мне этого не надо. Он сразу рассказал, почему так, как так. Я это приняла. И мне все подходит", - отметила Верба.

К слову, на днях Юля сообщила, что беременна первенцем. С Константином они в отношениях более года, а сделал предложение мужчина любимой в октябре 2023 года.

Напомним, ранее блогерша Верба раскрыла, на каком она месяце беременности и показала фото в новом статусе.

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