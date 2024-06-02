Звезда сети скоро станет мамой.

Популярная украинская блогер-миллионерша Юлия Верба готовится впервые стать мамой. Сейчас 21-летняя девушка рассказала на каком она месяце беременности.

Верба поделилась подробностями своего нового статуса. В частности, звезда соцсетей рассекретила, что находится на шестом месяце беременности, то есть Юлия уже на 26 неделе. Она удивила новостью поклонников, ведь ее животик довольно небольшой.

Блогерша опубликовала в своем Instagram свежие фотографии, которые сделала два дня назад. На кадрах будущая мамочка позировала в сером обтягивающем комбинезоне. Девушка похвасталась своим новым статусом.

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"Шестой месяц беременности, 26 недель. Такой вот животик! Фото свежие, два дня назад сделаны", - написала под фото Верба.

К слову, полгода Юлия скрывала свою беременность. Лишь накануне она сообщила радостную весть, что станет мамой. Все это время она почти не появлялась в соцсетях. Как известно, в прошлом году любимый девушки Константин сделал ей предложение. А сейчас пара готовится стать родителями. Пока что блогерша не раскрывает пол малыша.

Напомним, ранее блогершу Юлию Вербу остановила итальянская полиция.

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