Беглец показал фото из города, в котором сейчас находится.

Скандальный блогер Александр Волошин, который сбежал из Украины во время войны, рассекретил место своего пребывания. Сейчас мужчина находится в Европе.

После заявлений о так называемом мире и переговорах с Россией, многочисленный хейт Волошин сообщил, что выехал за границу. В своем Instagram Александр вышел на связь и показал фото города, в котором находится.

По словам блогера, он видел немало слухов в сети, что он мог переехать за океан, в частности, в Канаду, США или вообще в Африку. Однако Волошин опроверг эту информацию и отметил, что находится "не так далеко". Он обозначил на фотографии Варшаву - столицу Польши.

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"С кем бы я ни общался, кто уехал за границу, многие пишут, что после определенного периода чувствуют себя чужими. А здесь очень много наших людей, как-то близко все, мама может приехать, брат вот приезжает ко мне послезавтра. Для меня Украина - это прежде всего люди, поэтому люди просто будут ближе ко мне", - отметил беглец.

Как известно, после обстрела больницы "Охматдет" в Киеве 8 июля блогера раскритиковали в сети. Его обвинили в хищении денег, которые он собирал на помощь детям, а также в продвижении пророссийских нарративов, поскольку Волошин призывал к переговорам на условиях РФ.

После громкого скандала Александр исчез из инфопространства и удалил все посты из соцсетей. В четверг, 22 августа, он неожиданно опубликовал видео, в котором признался, что сбежал и нашел "виновных" в этом. Инфлюенсер пожаловался на "систему" и заявил, что не будет возвращаться пока она не изменится в Украине.

Напомним, ранее Александра Волошина внесли в базу "Миротворец".

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