По словам Беспалова, у психолога был роман с Натальей Холоденко.

Психолог и телеведущий Дмитрий Карпачев скрывает свою личную жизнь. Известно лишь то, что много лет назад он познакомился в Кировограде со своей будущей супругой Ириной. Вскоре они переехали в Киев, где у них родился сын Святогор. Больше никаких подробностей.

В социальных сетях он не публикует семейные снимки, на светских мероприятиях с супругой не появляется, совместные интервью они не дают. Возможно, Карпачев скрывает свою супругу от общественности, чтобы ей никто не донес о его изменах с коллегой-психологом Натальей Холоденко.

Так, блогер Богдан Беспалов, опираясь на слова приближенных к Холоденко людей, сказал, что у Холоденко и Карпачева был роман.

"Как принесли котики на хвостике, Холоденко и Карпачев неоднократно согревались от зимнего холода под одним одеялом. Удивлен ли я? Нет, потому что Наталья очень часто заступается за Карпачева, она постоянно включена в информационные процессы, где он упоминается. То же самое можно сказать и о нем. Он полностью за Наталью. Это как два г*внопрофессионалы нашли друг друга", - сказал Беспалов.

Он добавил, что Карпачев хотел серьезных отношений с Натальей, создать с ней семью. Однако, как говорит Беспалов, Холоденко - очень продуманная женщина, поэтому будет "выбирать вариант, где очень-очень тепло".

"В какой-то момент, неожиданный для Карпачева, она объявилась в теплых объятиях мультимиллионера из Франции, который и оплачивает абсолютно все ее пожелания за границей. Браво, Наташа! Это нужно иметь мозги и уметь анализировать, чтобы так манипулировать принцами современности", - подытожил Беспалов.

Ранее стало известно, что Дмитрий Карпачев мог "сбежать" из Украины. В сети утверждают, что ведущий находится в Таиланде.

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