Анна Тринчер состояла в отношениях с клипмейкером Станиславом Морозовым / Скриншот Instagram

Украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов рассекретил бывшего избранника известной украинской певицы Анны Тринчер. Звездный обозреватель рассказал, что общего у артистки и ее коллеги - экс-участницы группы "ВИА Гра" Миши Романовой.

Ранее сама Анна часто рассказывала, что перед браком с блогером Александром Волошиным, она находилась в отношениях со старшим мужчиной. Пара жила вместе, но их роман длился недолго, поскольку мужчина издевался над артисткой. Певица до сих пор не раскрыла его имени.

Станислав Морозов / скриншот из видео

Однако Беспалов со ссылкой на собственные источники сообщил, что бывшим Тринчер был украинский режиссер и клипмейкер Станислав Морозов. В свое время он создавал видео для многих российских и украинских звезд.

Блогер отметил, что Станислав также является отцом ребенка украинской исполнительницы Миши Романовой. Сама артистка тщательно скрывает личную жизнь. 6 лет назад она родила сына Мартина, но до сих пор не рассказывала, кто является его отцом.

Анна Тринчер и Миша Романова / коллаж УНИАН, скриншот Instagram

"Никто не говорит и не обращает внимание на то, что между Мишей Романовой и Анной Тринчер много общего. Помнишь, как Тринчер когда-то рассказывала, что у нее были отношения со взрослым мужчиной-режиссером, который ее абьюзил. Его имени она так и не называла. Так вот его зовут Станислав Морозов. Кроме статуса бывшего Тринчера, он еще и отец ребенка Миши Романовой. Он, когда был под градусом, сам хвастался и показывал фотки с Мишей", - процитировал инсайдера звездный обозреватель и добавил, что у Морозова был интим со многими украинскими артистками.

Напомним, ранее Анна Тринчер впервые ответила на слухи о сексе с известным блогером. Исполнительница призналась, свободно ли ее сердце сейчас.

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