Стало известно, что связывает певицу с другой артисткой Мишей Романовой.

Украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов рассекретил бывшего избранника известной украинской певицы Анны Тринчер. Звездный обозреватель рассказал, что общего у артистки и ее коллеги - экс-участницы группы "ВИА Гра" Миши Романовой.

Ранее сама Анна часто рассказывала, что перед браком с блогером Александром Волошиным, она находилась в отношениях со старшим мужчиной. Пара жила вместе, но их роман длился недолго, поскольку мужчина издевался над артисткой. Певица до сих пор не раскрыла его имени.

Однако Беспалов со ссылкой на собственные источники сообщил, что бывшим Тринчер был украинский режиссер и клипмейкер Станислав Морозов. В свое время он создавал видео для многих российских и украинских звезд.

Блогер отметил, что Станислав также является отцом ребенка украинской исполнительницы Миши Романовой. Сама артистка тщательно скрывает личную жизнь. 6 лет назад она родила сына Мартина, но до сих пор не рассказывала, кто является его отцом.

"Никто не говорит и не обращает внимание на то, что между Мишей Романовой и Анной Тринчер много общего. Помнишь, как Тринчер когда-то рассказывала, что у нее были отношения со взрослым мужчиной-режиссером, который ее абьюзил. Его имени она так и не называла. Так вот его зовут Станислав Морозов. Кроме статуса бывшего Тринчера, он еще и отец ребенка Миши Романовой. Он, когда был под градусом, сам хвастался и показывал фотки с Мишей", - процитировал инсайдера звездный обозреватель и добавил, что у Морозова был интим со многими украинскими артистками.

Напомним, ранее Анна Тринчер впервые ответила на слухи о сексе с известным блогером. Исполнительница призналась, свободно ли ее сердце сейчас.

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