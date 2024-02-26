Он говорит, что не спал всю ночь.

Украинский блогер и экс-муж певицы Анны Тринчер - Александр Волошин - пожаловался на проблемы со здоровьем.

Сегодня, 26 февраля, он опубликовал фото возле врачей с капельницей в правой руке.

"Доброе утро", - подписал он фотографию и отметил, что не спал всю ночь.

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И пока подписчики волновались за его состояние здоровья, Волошин объяснил, что с ним произошло на самом деле.

"Спасибо всем за поддержку. Вчера возникло нестандартное для меня событие и я немножко перепил", - рассказал он.

Блогер подчеркнул, что был важный для него повод, на котором он не смог контролировать количество выпитого алкоголя.

"Если что, то без повода я не пил. Это я сделал команде корпоратив, чтобы укрепить коллективный дух", - добавил Волошин, выложив видео с застолья.

Как сейчас чувствует себя парень - он пока не уточняет.

Напомним, недавно певица Ирина Федишин пожаловалась на проблемы со здоровьем. Женщине стало плохо во время концертного тура. У нее была температура, тряслись ноги на сцене, однако она не могла подвести команду, поэтому пыталась лечиться прямо в гримерке народными средствами и таблетками.

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