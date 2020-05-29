"Бл***": Джастин Бибер выложил фото с русским матерным словом и взорвал сеть

Снимок вызвал бурную реакцию у русскоязычного сегмента интернета.

Популярный канадский певец Джастин Бибер опубликовал в Instagram фото, где он сидит на крыше здания на большой высоте. Перед ним открывается шикарный вид, но внимание на фото привлекает совсем не это.

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Очевидно, что до Бибера на этой крыше побывали русскоязычные люди, которые написали огромными буквами известное матерное ругательство. Оно красуется на большей части снимка у певца за спиной.

Снимок ожидаемо вызвал бурную реакцию у русскоязычного сегмента интернета. Самой популярной реакцией на фотографию был хохот.

Любопытно, а знал ли сам артист, когда выкладывал фото, что у него написано за спиной.

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