Претензии были озвучены наряду с тем, что Оля якобы присвоила себе слова из ее песни.

Певица и бывший нардеп Оксана Билозир обратилась к Оле Поляковой, пристыдив ее за уезд во Францию, дружбу с путинистом Филиппом Киркоровым, а также за кокошник, который был когда-то частью образа Оли.

Свои претензии Оксана выложила на странице в Facebook.

"И как можно было из этой мелодии, песни-реквием "Свіча" забрать контент (стихи), сменить слова на "Колискову" и унести в мир? Нас не нужно укачивать, нам нужно знать всю правду о враге, нашей истории для понимания, что мы – пятое поколение украинцев – ведем последний бой за Украину! Это осознает каждый из нас, кто не покинул Украину", - написала Билозир.

Также артистка вспомнила и о том, что ранее элементом образа Оли был кокошник - русский головной убор.

"Может, во Франции нет времени почитать историю своего народа, может, и прут эмоции как-то приложиться к страданиям своего народа, может, сложно из своего репертуара извлечь приличную песню на украинском языке? Хотя "русский" кокошник и заменился короной от дружбы с коронованными страны-агрессора, украинцы своей кровью сегодня защищают и ваше, госпожа, будущее", - резюмировала Оксана Билозир.

Напомним, ранее украинские певицы Оля Полякова и Тоня Матвиенко вляпались в скандал. Оксана Билозир "разнесла" певиц за то, что они перепели ее песни.

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