Певица позволяет себе съесть пиццу, бургер и торт.

Известная певица Джамала поделилась с подписчиками секретом своего похудения. Артистке удалось сбросить около 12 килограммов.

О диете, которой она придерживалась целый год, Джамала рассказала на своей странице в Instagram.

"Преимущественно все диеты заканчиваются срывом. Часто килограммы, даже после классного результата, не только возвращаются, но и множатся. Я на берегу решила, что меня раздражает слово диета, поэтому лишний раз его избегала. Что же со мной произошло за это время? Мне удалось не только сбросить вес, но и зафиксировать его. В то же время я себе ничего не запрещала", - написала певица.

Читайте также"Мы справимся": Джамала рассказала о сложных отношениях сыновейПо словам Джамалы, она глобально изменила свое отношение к питанию. Теперь певица позволяет себе съесть пиццу, бургер и торт, однако лишь в первой половине дня. Также она поделилась идеальным вариантом своего завтрака.

"Утро всегда начинаю с двух яиц, половинки авокадо, хлебца с безлактозным сыром Филадельфия, огурца и кофе без молока и сахара", - рассказала Джамала.

Она отметила, что после "Танцев со звездами" и сезона концертов не занимается спортом, поэтому и в питании старается меньше себе позволять. Также певица поделилась своим правилом: не тратишь энергию — не компенсируй ее едой.

"Я начала в весе 69. Новые правила привели меня к отметке в 57 кг (кстати, мой студенческий вес). Сегодня, после праздников, я вешу 58-59 кг (привет, салаты с картофелем и морковью, которые мне не рекомендуются, а вместе с ними — мука, молочные изделия, красное мясо и, конечно, сладкое)", - рассказала певица.

Напомним, ранее Джамала показала, как она выглядит без макияжа. Фото 38-летняя певица показала без фильтров и без косметики.

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