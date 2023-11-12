Они выполняют не только роль мамы для своих детей, но и роль папы.

В детстве каждая девочка играла в куклы и представляла, как выйдет замуж за принца и родит ему много деток. Вот только с возрастом понимаешь, что в жизни не все так просто, как может казаться.

Рассказываем, кто из известных украинских женщин остались одни с ребенком.

Ксения Мишина

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Звезда "Крепостной", "За витриной", "Клятвы врача" и других сериалов Ксения Мишина воспитывает сына Платона одна. Известно, что она рассталась с отцом мальчика, когда еще была беременна. Недавно Ксения призналась, что у нее был сильный токсикоз, а мужчина ее просто не понимал.

После того, как Мишина родила, он не принимал участия в жизни сына. И только в начале полномасштабного российского вторжения он объявился. Однако его общение с сыном не увенчалось успехом. В итоге Ксения, как она сказала, послала экс-возлюбленного.

Тина Кароль

Певица Тина Кароль воспитывает сына Вениамина. Мальчик живет и учится в Великобритании, однако иногда приезжает к маме в Украину. Заметно, что между ними особая теплая связь. Например, недавно в сеть попало видео, как Вениамин "устроил" сцену ревности, когда его мама танцевала медляк с Димой Жуком.

К слову, Кароль была счастлива замужем. Однако жизнь ее супруга Евгения Огира унес рак желудка. С тех пор она вдова и мать-одиночка.

Ирина Билык

У Ирины Билык двое детей от разных мужчин, однако ни с одним из отцов своих наследников певица не осталась. У нее было достаточно романов, но ни один из них не увенчался успехом. Да, она выходила замуж, но счастья ей это не принесло. Известно, что сейчас Билык много времени проводит со своим экс-мужем Дмитрием Коляяденко. Более того, поговаривают, что они воссоединились, однако сама пара никак не комментирует свои отношения.

Миша Романова

Певица Миша Романова также одна воспитывает своего сына. Она никогда не афишировала отношения с отцом мальчика и даже не называла его имени. После расставания с мужчиной она не назвала причину. Несколько лет у нее не было серьезных отношений, однако сейчас, судя по всему, Романова нашла свое счастье.

Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода воспитывает двоих детей - Евангелину и Тильду - от разных мужчин. Ни с одним из них у нее не сложились отношения. Сейчас у нее есть молодой человек, с которым она в основном живет в Европе. Певица говорит, что счастлива. Отметим, только совсем недавно Лобода показала лицо младшей дочери, отцовство которой приписывали Тиллю Линдеманну.

Ранее УНИАН назвал 5 украинских звезд, которые еще ни разу не были замужем.

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