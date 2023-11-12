Эти девушки доказывают, что можно быть счастливой и успешной без штампа в паспорте.

Часики тикают... Скорее всего, каждая женщина 25+ слышала эту фразу. И если кто-то расстраивается по этому поводу, то есть те, кто считает, что штамп в паспорте не самое главное. Рассказываем о главных холостячках Украины.

Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк открывает рейтинг завидных холостячек. Известно, что у нее были серьезные отношения, однако они не увенчались успехом. К сожалению или к счастью длинноногая красотка еще ни разу не была замужем. При этом Лесе удалось построить крутую карьеру. К слову, вскоре она займет кресло одного из комиков на шоу "Рассмеши комика".

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Даша Астафьева

Модель и певица Даша Астафьева обладает невероятно красивыми внешними данными, поэтому не странно, что возле нее много поклонников. Известно, что она неоднократно посещала особняк покойного Хью Хефнера - создателя Playboy. Также Даша встречалась с бизнесменом Артемом Кимом. Пара даже объявила о помолвке, но они расстались спустя пять лет отношений. Сейчас сердце Даши занято другим мужчиной, личность которого она пока не хочет раскрывать.

Соня Плакидюк

Фотограф и судья проекта "Топ модель по-украински" Соня Плакидюк также попадает в этот рейтинг. Несколько лет у нее были отношения с мастером тату. Они собирались пожениться, но неожиданно расстались. Затем она встречалась с хореографом Ричардом Горном. Молодой человек даже сделал Соне предложение руки и сердца на проекте "Сюрприз! Сюрприз!" Девушка согласилась, но до свадьбы так и не дошло. Они расстались, потому что по-разному начали смотреть на жизнь.

Рамина Эсхакзай

Рамина Эсхакзай много лет встречалась с юристом Женей Прониным. Они вместе жили, строили планы на будущее и даже планировали сыграть свадьбу. Однако неожиданно для всех пара объявила о разрыве. Причина неизвестна. К слову, ранее ходили слухи о романе Рамины Эсхакзай с Виталием Козловским, однако, как выяснилось позже, это был всего лишь пиар-ход. Сейчас сердце Рамины свободно.

Злата Огневич

Злата Огневич - успешная певица. Ей удалось построить карьеру, однако она никак не может наладить свою личную жизнь. Известно, что давным-давно она влюбилась в мужчину, который оказался женат. Затем у нее были и другие поклонники, но и с ними не складывались отношения. В результате Злата стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка". В финале она выбрала Андрея Задворного, однако вскоре после финала он ее бросил. Девушка тяжело переживала их разрыв. Сейчас же Злата итригует поклонников, намекая на то, что ее сердце больше не свободно.

Напомним, ранее блогер выдал развод Потапа и Каменских.

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