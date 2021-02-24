Певица показала новое фото.

Популярная певица Бейонсе опубликовала в Instagram коллаж из фотографий.

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На первой фото звезда позирует в кожаном боди, свободных штанах курточке и панаме. Затем на каждом следующем снимке Бейонсе снимает с себя по несколько вещей.

Так, на одном из фото она позирует в боди, ботфортах и перчатках спиной к фотографу. На одно плечо она накинула шарф, но ягодицы решила им не прикрывать.

За день фото набрало более 1,2 миллиона лайков. Фанаты пишут, что Бейонсе, как всегда, выглядит стильно и обворожительно.

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Автор: Диана Могилевич