'Мы с Юлей планируем рожать вместе', - певец Позитив, который впервые станет отцом

Украинский певец Алексей Завгородний, более известный как Позитив, поделился главной новостью своей жизни - скоро он станет отцом первенца. В блиц-интервью УНИАН он рассказал, как узнал о беременности жены, что чувствовал и как относится к партнерским родам.

Алексей, поздравляю вас с замечательной новостью о пополнении в вашей с Юлей Сахневич семье. Вы впервые станете родителями. Расскажите, пожалуйста, как и когда узнали о беременности? Что тогда чувствовали?

Это произошло в тот день, когда я был на съемках в Одессе. О беременности я узнал через видеосвязь. Как можно описать первые эмоции, кроме слез и невероятной радости? Это был действительно уникальный момент, который невозможно сравнить с чем-то другим. И сейчас мы супер наслаждаемся этим состоянием и периодом.

Как долго планировали беременность? Как изменилась жизнь, после того, как узнали, что Юля беременна?

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Этот этап стал для нас чем-то очень естественным, и мы почувствовали, что готовы к изменениям в жизни. После того, как узнали, что Юля беременна, наша жизнь сразу стала другой. Для меня это стало настоящим пробуждением чувства ответственности, заботы и внимания. Независимо от того, какой я уставший, заботиться о Юле стало самым важным и приятным. Эти изменения стали основой для еще более глубоких отношений между нами.

Известен ли пол ребенка? Какие были эмоции, когда узнали? Или пока держите в секрете пол ребенка?

Да, мы узнали пол ребенка, и эмоции были просто невероятные! Это был очень волнующий момент. Гендер-пати мы устроили в кругу близких, все было очень семейно и уютно. Нам было важно поделиться этой радостью с теми, кого мы любим, и вместе пережить этот особенный момент. Пока что пол знают только самые близкие, но когда наступит время, мы с радостью поделимся этой новостью со всеми!

Как относитесь к партнерским родам? Планируете ли присутствовать?

Отношусь очень хорошо, мы с Юлей планируем рожать вместе. Для нас важно быть рядом друг с другом в такой важный момент, ведь это большое событие для нашей семьи, и, конечно, я хочу быть там, чтобы поддержать ее и пройти этот этап вместе.