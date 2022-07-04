В июне актер посетил Украину как Посол доброй воли УВКБ ООН.

Голливудский актер Бен Стиллер дал эксклюзивное интервью Соломии Витвицкой - рассказал истории очевидцев войны из Харькова, Ирпеня, Макарова.

В рамках марафона "Единые новости" на канале 1+1 показали эксклюзивное интервью ведущей Соломии Витвицкой с голливудской звездой — Беном Стиллером. В июне актер посетил Украину как Посол доброй воли УВКБ ООН.

Витвицкая расспросила Стиллера о том, почему несмотря на риски обстрелов, ракетных ударов, он решился приехать в Украину. Что больше всего поразило актера во время визиты в города, которые прогремели на весь мир - Ирпень, Макаров.

"Видеть все это собственными глазами - ошеломляюще. Наша гуманитарная миссия - привлечь внимание к судьбе вынужденных переселенцев вследствие этой войны. Такое невозможно ощутить лишь просматривая телевидение или соцсети. Поэтому я почувствовал, что важно сюда приехать. Рассказать миру, что эта война должна прекратиться. Я встретил нескольких человек из Харькова и слышал их жуткие истории. Как вот одной женщине раздробило ногу, прохожие помогли ей добраться до больницы, а потом через несколько дней больницу разбомбили", - говорит Бен Стиллер.

Кроме этого ведущая поговорила с Беном Стиллером о его польских корнях, гуманитарной миссии и благотворительной цели приезда в Украину и важности помощи украинским переселенцам. Также актер вспомнил несколько историй, которые услышал от очевидцев событий в Ирпене и Макарове:

"Я слышал историю одной женщины, у нее двое 10-летних близнецов, которые посреди ночи слышали эти ужасные звуки ракет и снарядов. Они должны были моментально собраться и бежать в безопасное место, в подвал. Они даже не знали, когда смогут выйти на улицу. Другой молодой человек рассказал, что это было похоже на фильм ужасов. Никто не знал куда бежать. Живые разговоры с пострадавшими дают понимание, что именно здесь происходило и как. Мир должен об этом знать, чтобы помочь остановить".

Соломия Витвицкая расспросила Бена о возможности возвращения домой украинцев, принудительно вывезенных в Россию, и что для этого делает ООН. "Это то, о чем Верховный комиссар ООН по делам беженцев, Филипо Гранди, который посетит Украину в ближайшие недели, имеет больше полномочий говорить. Я знаю, что мало информации о людях в фильтрационных лагерях. И это большая проблема. Знаю, что агентство ООН по делам беженцев делает все, чтобы помочь Украине и найти информацию", - комментирует актер и посол ООН.

После интервью телеведущая подарила голливудской звезде 2 футболки, которые он охотно принял — от 1+1 media и футболку с изображением знаменитой марки о направлении российского корабля. Кстати, такая же футболка с маркой — один из подарков в благотворительном розыгрыше Соломии, который на днях завершился.

Также Бен подписал автограф-сюрприз для благотворительного аукциона телезвезды. Следите за соцсетями Соломии.

Напомним, голливудский актер Бен Стиллер шокирован увиденным в Украине и заявил, что "война масштабнее любого фильма".

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