В своем высказывании он вспомнил опальную Регину Тодоренко.

Шоумен и телеведущий Андрей Бедняков прокомментировал поведение украинских звезд, которые работают и живут в России, и на фоне этого молчат о происходящих в Украине зверствах. Мужчина уверяет - от таких артистов, как Регина Тодоренко, не стоило ждать ничего другого. Свое мнение он озвучил в интервью с Дмитрием Гордоном.

"Самая большая проблема - это то, что все это мусолят. Значит ожидали от них чего-то иного. Я сейчас не буду говорить о Жанне Бадоевой, с ней у меня было все нормально всегда, она выставляла какие-то посты, насколько я знаю. Но от Регины Тодоренко я не ожидал ничего, поэтому я так сильно не расстроился", - сказал уроженец Мариуполя.

Бедняков признался, что его приятно удивил Коля Серга, который пошел в терроборону практически сразу после полномасштабного вторжения. О таких, как он нужно говорить, а о молчунах - забыть, считает Андрей.

Он также отметил, что сейчас нужно продолжать из всех возможных источников говорить о зверствах российских оккупантов.

"Об этом нужно кричать, чтобы там понимали, что здесь действительно война. А не когда ты сидишь, выставляешь какие-то stories про гардероб свой, когда у тебя в стране убивают детей, насилуют женщин, стариков. Люди, которые в другую страну убегают в одних кроссовках пешком… Мужчина, который с собакой из Мариуполя шел пешком в Запорожье… Как можно молчать в этой ситуации? В ж*пу засуньте себе эти деньги", - высказался Андрей Бедняков в адрес артистов-молчунов.

Напомним, Андрей Бедняков рассказал, как похоронили его маму.

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