Он продолжает свои пропагандистские нарративы.

Российский актер и сторонник кровавой политики Кремля Иван Охлобыстин выдал очередной бред об Украине.

Путинист, который постоянно выступает на пропагандистских концертах и ненавидит все украинское, рассказал, что его якобы в молодости едва не убили во Львове.

"В 1980 году было 20 тысяч живых ветеранов бандеровского движения. В 1989 году я был на Западной Украине, и там уже бабушки стояли с трезубцами в руках и на дискотеке нас с другом чудом не зарезали", - написал Охлобыстин в своем Telegram-канале.

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Однако, по его словам, это не единственное, за что он так желает уничтожить украинцев. Сторонник диктатора отметил, что якобы в 2014 году обломок ракеты убил священнослужителя.

"Два триггера было в моей жизни. Первый - гибель священника в Донецке в 2014 году. Он нес иконы, начался обстрел, осколок его задел, и он, упав на колени, так и умер. И второй - сожжение людей в Одессе в Доме профсоюзов. Тогда в моей голове что-то щелкнуло, кубик Рубика сложился. Так началась моя нынешняя история... Ненавижу ли я украинцев? Отвечу чуть позже..." - написал свой бред известный путинист.

Позиция Ивана Охлобыстина относительно войны в Украине

В 2014 году Охлобыстин публично поддержал аннексию Крыма и оккупацию Донбасса Россией. С начала полномасштабной войны актер неоднократно говорил, что планирует поехать на фронт, чтобы воевать на стороне оккупантов. Более того, путинист заявлял, что украинцы - это россияни, а Украина якобы всегда была частью РФ.

Напомним, ранее российский юморист Максим Галкин резко ответил на упреки российских пропагандистов относительно войны.

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