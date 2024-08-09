Юморист не стал молчать на гневные высказывания в свою сторону.

Известный украинский юморист и пародист Максим Галкин, который выступил против войны в Украине, отреагировал на упреки российских пропагандистов. Он резко ответил путинистам и призвал их обратить внимание на артистов, которые до сих пор живут в РФ и поддерживают политику Кремля.

В одном из пропагандистских Telegram-каналов Галкина упрекнули в том, что он, певица Алла Пугачева, журналист Юрий Дудь молчат о событиях в Курской области. К слову, 6 августа стало известно о прорыве украинско-российской границы в районе Курской области. Российские СМИ заявляли, что ВСУ взяли под свой контроль ряд населенных пунктов области.

Знаменитостей обвинили в том, что они не освещают эти события в сети и не плачут по "бедным россиянам". Более того, оккупанты написали, что якобы проукраинская позиция Максима "проплачена" и он ради собственной выгоды высказывается о войне.

Максим не стал молчать и ответил путинистам в своем Instagram. Он отметил, что уже более 2 лет поднимает тему полномасштабного вторжения в своем фотоблоге. Юморист призвал пропагандистов обратить внимание на россиян, которые живут в РФ и не внесены в список "иноагентов", ведь эти сторонники Кремля также не слишком активно говорят о событиях в Курске.

"Я все эти 2,5 года не молчу. Я обеспокоен судьбой и России, и Украины. А вы спросите не почему я молчу, а почему молчат те, обласканные властью артисты, награжденные, которые участвовали в работе во всех правительственных концертах все эти 2,5 года. И горячо поддерживают СВО. Почему не реагирует Григорий Лепс? Последняя его публикация - концерт в Анапе, все счастливы. Надежда Бабкина постит кошечку. А Олег Газманов вспоминает песню про собачку Люси. И наконец наше все - Шаман - ограничившись в телеграме сложенными ручками и фразой "молимся за вас, Курск", продолжает ходить с улыбкой и российским триколором по Красной площади, рекламируя свой концерт. Если вы думаете, что мне кто-то сказал молчать, то вы ошибаетесь. Вы спросите кто вышеупомянутым запретил говорить", - отметил Галкин.

Позиция Галкина относительно войны в Украине

В 2022 году Максим публично заявил, что не поддерживает вторжение России в Украину и назвал нападение россиян "ужасной трагедией и преступлением против человечества". Знаменитость с семьей уехал в Израиль и не планирует возвращаться в РФ. За проукраинскую позицию артиста внесли в список "иноагентов".

Напомним, ранее Галкин отреагировал на то, что Пугачева якобы выступит в России. Он назвал эту информацию фейком.

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