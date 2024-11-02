Автора хита "Люди встречаются" не стало 31 октября.

Умер известный украинский композитор и поэт Олег Жуков. На момент смерти мужчине было 87 лет. Автора песен, наиболее известного по композиции "Люди встречаются", не стало 31 октября.

Как сообщают белорусские СМИ, пока причину ухода композитора в мир иной держат в секрете. Известно лишь, что Жуков умер в Беларуси, где жил последние 50 лет.

Олег родился в 1937 году в Днепре. Еще с детства поэт интересовался музыкой и был очень творческим. Позже он переехал в Донецк и начал выступать в местных ресторанах. Однако строить профессиональную карьеру Жуков решил не в Украине, а в Беларуси. Он переехал в Минск в 29-летнем возрасте. Там Олег начал выступать с ансамблем, руководителем которого был Виктор Синайский.

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Именно с этого момента его карьера начала стремительно развиваться, и в целом композитор написал более 300 песен. В частности, "Люди встречаются", "Любовь уходит не прощаясь", "Жизнь играет с нами в прятки", "Не гаснут костры".

Жуков также известен сотрудничеством с россиянином Юрием Антоновым. После смерти в Беларуси у поэта осталась семья. Несмотря на войну, композитор остался в стране, которая поддерживает нападение оккупантов на Украину и не осудил террор россиян.

Напомним, ранее погиб актер из сериала "Сваты". Максим Шпаковский, сыгравший роль бандита в картине, попал в ДТП.

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