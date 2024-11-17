Российский певец и бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин ушел из жизни. Ему было 57 лет. Об этом сообщила его жена Марина.

Известно, что мужчина умер в Москве. Причиной смерти стала онкология лимфатической системы

"С заболеванием он боролся более 20 лет. Левкин покинул основной состав группы еще в 90-х ради сольной карьеры. В 2003 году у него обнаружили рак лимфатической системы 4-ой стадии. После лечения была ремиссия. Несколько лет назад онкология вернулась. Сегодня, 17 ноября, утром певец умер в больнице", - отмечают росСМИ.

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К слову, 1 ноября он давал свой сольный концерт. А на публике в последний раз певец появлялся вместе с женой и дочерью 9 ноября.

Что известно о группе "На-на"

Владимир Левкин стал лицом поп-группы "На-На", которую продюсировал Бари Алибасов. Коллектив был достаточно популярным в 90-х годах и получал немало наград.

Однако позже Левкину захотелось реализовать себя в качестве режиссера и он ушел из группы. Параллельно он начал развивать сольную карьеру. В начале 2000-х Владимир впервые ушел со сцены и рассказал о проблемах со здоровьем.

Напомним, недавно стало известно о смерти 84-летней актрисы фильма "Бриллиантовая рука" Светланы Светличной. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность, развившаяся на фоне ее онкологического заболевания.

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