София Евдокименко опубликовала новый снимок в Instagram-stories.

Внучка певицы Софии Ротару Соня Евдокименко ведет свой Instagram-блог, где регулярно публикует фотографии. Поскольку юная девушка работает моделью, снимков у нее достаточно много. Сейчас она находится за границей, но после полномасштабного вторжения РФ не раз упоминала о родной стране и призывала мировое сообщество не молчать о зверствах оккупантов в отношении мирных городов Украины.

Сейчас Соня опубликовала фото в вышиванке, расшитой белыми нитками. Также она позировала в шляпке украинского дизайнера Руслана Багинского.

На фото внучка Ротару оставила два смайлика - синее и желтое сердечки в цвет украинского флага.

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Судя по фотографии, она сидит на летней терассе в шатре. На фоне - кусты, деревья и небо.

Напомним, София Ротару впервые за пять месяцев высказалась о войне. Также на своей странице в Instagram она обнародовала фото из родных Марщинцев, где она родилась и выросла.

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