Телеведущая заявила, что хочет видеть поступки от Ротару и услышать ее слово.

Украинская телеведущая Наталья Мосейчук в интервью Рамине Эсхакзай в рамках программы "Ходят слухи" заявила, что до сих пор ждет реакции на войну от певицы Софии Ротару.

По ее словам, такие влиятельные люди, как Ротару должны сказать свое слово. К примеру Мосейчук привела Максима Галкина, который не побоялся высказать свое осуждение.

"Я жду проявлений. Вы представляете, чтобы в Польше на концерте, где собирались деньги, вышла Софья Михайловна и спела "Хуторянку"? Очевидно, София Михайловна – это икона стиля, икона песни, украинской песни, я хочу напомнить. Всегда ее представляли "Народная артистка Украинской Социалистической там какой-нибудь республики". Я представляю, какое бы это было влияние", - сказала Мосейчук.

Также она напомнила и о голливудских звездах, которые не бояться приезжать в Украину и поддерживать наш народ.

"Анджелина Джоли не просто так приезжает сюда, она оказывает влияние, понимаете? Шон Пенн не просто так сюда приезжает, он влиятелен. Софья Михайловна – глубокая, она влиятельная, и от нее хочется видеть поступки, от нее хочется слышать ее слово. Потому что Максим Галкин сказал свое слово, несмотря на то, что "новичок", как вы можете догадаться, распространяется очень быстро, он никогда не спит и может угрожать любому, но Максим Галкин не испугался, и Алла Борисовна", - добавила телеведущая.

Напомним, София Ротару 24 февраля исчезла с радаров и молчит о войне в Украине. Поклонники звезды в недоумении, почему она решила принять такую позицию и где вообще она находится, пока в ее родной стране идет полномасштабная убийственная война.

Сама певица говорила о том, что остается в Киеве. Вот только продюсер Леонид Дзюник в комментарии росСМИ заявил, что Ротару переехала в США.

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