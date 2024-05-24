Певец говорит, что пытался наладить с ним связь.

Украинский популярный певец Артем Пивоваров рассказал, что его воспитывали мать и бабушка, ведь отец покинул их семью еще в детстве.

Оказалось, что мужчина ушел, когда Артему было всего 3 месяца. Что стало причиной такого решения отца - певец не отметил. Однако добавил, что в памяти не осталось никаких воспоминаний о нем.

"Я его не помню вообще, как он выглядел. Какие-то, возможно, есть зарисовки в моем сознании, подсознании. Какие-то кусочки его образов... Я помню, были какие-то фотографии у мамы, в детстве она мне их показывала, рассказывала все как есть, но почему-то не запечатлился мне в памяти его образ, его лицо", - сказал Артем в интервью Рамине Эсхакзай.

Но Пивоваров отметил, что пытался наладить связь с папой и его родственниками, однако из этого ничего не вышло.

"Был период, когда мне было где-то лет 7-8, я узнал, что его мама с бабушкой живут рядом в одном районе, пятиэтажка. Но мы несколько раз пересекались и на этом все. Я помню какие-то там споры, хотели родители что-то доказать, спросить, а не интересно ли отцу вообще увидеть сына, но ответа не было никакого положительного", - вспомнил Артем.

Позже артист узнал, что у него есть сестры и братья по отцу. А на вопрос Рамины: "Находится ли сейчас мужчина в России?", певец ответил так:

"Видимо. Честно, достоверной информации о нем я не знаю. Мы не интересовались".

Напомним, ранее певец Олег Скрипка рассказал о родственниках из РФ.

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