Певец честно ответил, свободно ли его сердце сейчас.

Популярный украинский певец Артем Пивоваров, который тщательно скрывает свою личную жизнь, впервые за долгое время заговорил о романтических отношениях.

По сети ходили слухи о том, что артист уже успел жениться. По словам исполнителя, он старается не комментировать свои отношения и личное, потому что считает это интимной темой, которую оставляет только для себя. Более того, Артем убежден, что в инфопространстве все расскажут за него.

"Я редко говорю о личной жизни, потому что я и так постоянно на публике, есть какие-то мысли, различные трактовки, мне даже не нужно ничего делать. Я об этом не говорю, об этом говорят другие. Мне не нравится медийная стигматизация, что если ты медийная личность, должен обязательно рассказывать о своей жизни", - поделился Пивоваров.

В ответе на вопрос, находится ли музыкант в романтических отношениях, он решил в очередной раз заинтриговать поклонников. Звезда вспомнил слова известного философа и подчеркнул, что "не забывает жить для кого-то одного".

"Я так же нуждаюсь во внимании, любви, сексуальном и физическом контакте. Я такой же, как и все. Мои предпочтения, институт семьи, отношения - это что-то личное, это что-то для меня. Один философ сказал: "Ты так часто пытаешься быть особенным, одним среди миллионов, но забываешь жить для кого-то одного". Я не забываю жить для кого-то одного", - сообщил певец.

Стоит указать, что об отношениях Артема ничего не известно. Артисту приписывали романы со многими женщинами, однако впоследствии он опровергал слухи. Ранее он встречался с Дашей Чередниченко, однако пара разошлась.

Напомним, Артем Пивоваров впервые рассказал об отце, который бросил его с мамой в детстве.

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