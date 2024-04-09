Они вместе уже много лет.

В сети распространяются слухи о том, что певец Артем Пивоваров мог сыграть тайную свадьбу со своей избранницей Дарьей. Такого шума наделали кольца, которые и Артем, и Даша носят на правой руке.

В программе "Люкс Фм" Артем прокомментировал все слухи вокруг своей женитьбы. Отвечая на вопрос журналистки, он сказал: "Планов очень много". Таким образом он еще больше заинтриговал поклонников.

При этом Пивоваров заявил, что кольцо, которое он носит на правой руке, - это аксессуар и ничего общего с женитьбой он не имеет.

Личная жизнь Артема Пивоварова

Известно, что Артем Пивоваров уже много лет встречается с девушкой Дарьей Чередниченко. В 2017 году она снялась в его клипе на песню "Моя ночь". В кадре они целовались.

Артист никогда не скрывал, что его сердце занято. При этом он крайне редко публикует совместные с девушкой фотографии.

Напомним, ранее известная украинская актриса Екатерина Кистень сообщила, что закрутила роман с иностранцем.

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