Артист травмировал ногу на концерте.

Украинский артист Артем Пивоваров дал благотворительный концерт в Польше, во время которого попал в неприятный инцидент. Он серьезно травмировал ногу, из-за чего пришлось вызывать "скорую".

Знаменитость на своих концертах всегда танцует, прыгает, залазит на высокое сооружение, поэтому и не странно, что он мог получить травму. В этот раз так и случилось. Врачи обследовали его и наложили повязку. После этого артист продолжил выступление, сидя на стуле.

В инста-сториз Артем показал переписку со своей мамой после случившегося. Женщина поинтересовала, зачем он постоянно прыгает на сцене.

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"Мам, не начинай. Все хорошо. Я просто оступился, пол был скользкий", - ответил Пивоваров.

Поклонники поддержали Артема и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Чем известен Артем Пивоваров

Артем Пивоваров - украинский певец родом из Харькова. В 2017 году он переехал в Киев, где начал активную творческую деятельность.

Самые популярные хиты Артема Пивоварова - "Моя ночь", "Мираж", "Кислород", "Рандеву". С начала полномасштабного российского вторжения он основал проект "Твои стихи, мои ноты", в рамках которого записал дуэты с Олей Поляковой, Настей Каменских, Надей Дорофеевой и другими.

Напомним, Пивоваров и Соловий представили клип на саундтрек к мультфильму "Мавка. Лесная песня".

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