21 декабря олимпийская чемпионка Анжелика Терлюга впервые стала мамой. Радостное событие спортсменка объявила на своей странице в Instagram, где опубликовала первое трогательное фото ножки своей новорожденной дочери.
"Самое большое счастье - это держать в руках целый мир. 21.12.2024. Зарецкая Николь Владимировна", - подписала Анжелика пост.
Молодая мама поделилась своими эмоциями, отметив, что рождение дочери стало самым большим счастьем в ее жизни.
Отцом маленькой Николь стал Владимир Зарецкий - тренер, возлюбленный Анжелики Терлюги, и теперь счастливый папа. Пара долгое время вместе, но предпочитает приватность в отношениях.
Фанаты и друзья Терлюги в комментариях искренне поздравили пару с этим важным событием, пожелав здоровья и счастья новорожденной.
Реакция соцсетей:
- "Поздравляем вас!"
- "Какая классная новость! Поздравляю!"
- "Это невероятная новость! Поздравляю вас!"
- "Как это трогательно!"
- "Вау! Это невероятно!"
- "Желаем крепкого здоровья маме и малышу"
- "Не могу поверить своему счастью за вас!"
Кто такая Анжелика Терлюга
Анжелика Терлюга - настоящая звезда украинского спорта. Ее серебряная медаль на Олимпийских играх в Токио 2021 года стала триумфом украинского каратэ. Это блестящее выступление подтвердило ее статус одной из сильнейших спортсменок мира и навсегда вошло в историю украинского спорта.
Напомним, украинка Анжелика Терлюга стала чемпионкой Европы по каратэ.