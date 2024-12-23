Девочку назвали Николь.

21 декабря олимпийская чемпионка Анжелика Терлюга впервые стала мамой. Радостное событие спортсменка объявила на своей странице в Instagram, где опубликовала первое трогательное фото ножки своей новорожденной дочери.

"Самое большое счастье - это держать в руках целый мир. 21.12.2024. Зарецкая Николь Владимировна", - подписала Анжелика пост.

Молодая мама поделилась своими эмоциями, отметив, что рождение дочери стало самым большим счастьем в ее жизни.

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Отцом маленькой Николь стал Владимир Зарецкий - тренер, возлюбленный Анжелики Терлюги, и теперь счастливый папа. Пара долгое время вместе, но предпочитает приватность в отношениях.

Фанаты и друзья Терлюги в комментариях искренне поздравили пару с этим важным событием, пожелав здоровья и счастья новорожденной.

Реакция соцсетей:

"Поздравляем вас!"

"Какая классная новость! Поздравляю!"

"Это невероятная новость! Поздравляю вас!"

"Как это трогательно!"

"Вау! Это невероятно!"

"Желаем крепкого здоровья маме и малышу"

"Не могу поверить своему счастью за вас!"

Кто такая Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга - настоящая звезда украинского спорта. Ее серебряная медаль на Олимпийских играх в Токио 2021 года стала триумфом украинского каратэ. Это блестящее выступление подтвердило ее статус одной из сильнейших спортсменок мира и навсегда вошло в историю украинского спорта.

Напомним, украинка Анжелика Терлюга стала чемпионкой Европы по каратэ.

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