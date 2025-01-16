Актриса также призналась, общается ли со своими экс-избранниками.

Популярная украинская актриса Антонина Хижняк, которая известна по сериалу "Поймать Кайдаша", рассказала о своих серьезных отношениях с мужчинами и назвала причину, почему они завершились.

По словам девушки, в первом браке с Андреем Якушевым она постоянно пыталась быть в образе "хорошей девочки". Однако из-за этого не была в этих отношениях собой. А когда Антонина все же решила подумать о себе - брак дал трещину и они развелись 5 лет назад.

"В первом браке я играла в "хорошую девочку". Идеальная хозяйка, идеальная жена, та, что понимает, не выносит мозг, все позволяет. Мне казалось, что я была не собой, что я должна была быть идеальной, чтобы меня ценили, любили, понимали, что вот я такая вся хорошая. Но все равно от себя ты не убежишь", - рассказала Антонина в интервью Славе Демину.

Однако уже в следующих отношениях с мужчиной Александром она сделала работу над ошибками. Но все равно их союз завершился.

"Отношения завершились по ряду каких-то причин... Я вспоминаю кучу моментов, где я была и мягкая, и нежная. Мне, кажется, причина не в этом. Мне кажется, мы сыграли друг для друга роль. Мы до сих пор общаемся, я вижу, как он изменился. Нам надо было это пройти, чтобы это стало толчком для изменений друг в друге".

К слову, от первого брака у Антонины есть 7-летний сын Максим. Актриса общается с отцом своего ребенка только по вопросам, которые касаются сына.

Напомним, недавно известная украинская актриса Елена Светлицкая развелась с мужем после 10 лет отношений.

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