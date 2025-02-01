Жена мужчины вышла на связь и рассказала, как он себя чувствует.

Водитель грузовика, участник смертельного ДТП, в котором погибла украинская блогерша Анна Жук, она же Аннет, также едва не погиб во время аварии. Жена пострадавшего рассказала о его состоянии после автокатастрофы.

В комментарии для программы "Сніданок з 1+1 Україна" жена Александра Олейникова Ольга поделилась, что до сих пор не оправилась от страшного ДТП, которое произошло 24 января на трассе Харьков-Киев. Оказалось, что женщина была рядом с избранником в момент аварии. Она собственными глазами видела, как авто Жук врезалось в их фуру, после чего муж блогерши Владимир Билевцов выносил ребенка из машины, чтобы тот не увидел тело погибшей мамы.

40-летний водитель фуры родом из Первомайска Николаевской области. Сейчас, как говорит его жена, он находится в больнице в Киеве, а его состояние после полученных травм стабильное. Медики диагностировали у него позвоночно-спинномозговую травму и ушиб спинного мозга. Перевезти мужчину с Полтавской области, где произошла автокатастрофа, в столицу помогли родственники и друзья Жук, которые также оплачивают его лечение.

Видео дня

Ольга говорит, что реабилитация мужчины может длиться всю жизнь, поэтому, чтобы помочь мужчине быстрее восстановиться, она также открыла сбор средств на его лечение. Однако медики прогнозируют, что уже через три месяца состояние Александра улучшится.

В дополнение, друг погибшей - блогер Денис Поветкин - также поделился, что навещал пострадавшего в больнице. Он сообщил, что во время ДТП Олейников находился на обочине под кабиной грузовика и ремонтировал его.

"Лежал бы он на несколько сантиметров левее или правее, то уже был бы не один летальный исход, а несколько. Слава Богу, что он жив и в сознании, а состояние его стабильное", - отметил блогер.

К слову, причиной аварии стало то, что мужчина Жук пошел на обгон с правой стороны полосы и не справился с управлением. Их авто врезалось в фуру, из-за чего Аннет погибла на месте от полученных травм, а Владимир и их сын попали в больницу.

27 января полиция вручила подозрение Билевцову по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее суд избрал меру пресечения мужчине Жук. У Владимира не будет возможности внесения залога.

Вас также могут заинтересовать новости: