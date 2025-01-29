У Владимира не будет возможности внесения залога.

Суд избрал меру пресечения мужу украинской блогерши Анны Жук, она же Аннет, которая погибла в автокатастрофе 24 января этого года. ДТП произошло на трассе Харьков - Киев. Семья направлялась в столицу, но Владимир Билевцов, который находился за рулем, пошел на обгон и совершил аварию.

Как сообщили правоохранители в Полтавской области в комментарии для издания "УНН", суд решил взять под стражу мужчине на 60 дней. При этом его лишили возможности внесения залога. Известно, что 27 января он получил подозрение от полиции по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее телесные повреждения тяжелой степени.

Следовательно, Владимир может оказаться за решеткой. Мужу погибшей грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.

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Он управлял авто марки Lexus и пошел на обгон с правой части полосы, после чего врезался в грузовик, который стоял в неподвижном состоянии за пределами проезжей части. В результате столкновения машин Анна погибла на месте от полученных травм, которые не были несовместимы с ее жизнью. Билевцов и 9-летний сын пары, который также находился в авто, получили травмы.

К слову, Жук активно делилась подробностями своей жизни в Instagram и рассказывала о помощи другим. Женщина участвовала во многих проектах, основной целью которых была поддержка женщин, а также проводила тренинги.

Напомним, ранее Владимир Билевцов впервые прокомментировал трагедию на трассе. Он до сих пор не может поверить в смерть любимой и посвятил Анне трогательный пост в Instagram.

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