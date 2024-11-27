Певица призналась, что переживала трудности в детстве.

Известная украинская певица Анна Тринчер, которая сейчас может себе позволить буквально все, призналась, что раньше у нее в жизни был период бедности. Артистка и блогерша рассказала, что были времена, когда ее мама не могла даже купить ей одежду.

В детстве, по словам исполнительницы, ее финансовое положение было совсем не таким, как сейчас. В прошлом ее семья была состоятельной, но в какой-то момент потеряла все. В это время Анна как раз начинала свою певческую карьеру, которая требовала больших финансовых вложений. Однако ситуация была такой, что Тринчер приходилось ограничивать себя, ведь ее мама не могла покрыть все потребности.

Поэтому певица из-за того, что не хватало денег на новую одежду, донашивала вещи за родными. Иногда, признается артистка, она чувствовала себя некомфортно из-за этого, но повлиять на это не могла.

"Я донашивала одежду за мамой, за тетей. Моя мама не могла позволить себе купить мне одежду, а я находилась в детском шоу-бизнесе, в месте, где много детей-мажоров, которым родители покупают все. Я постоянно находилась в обществе, где одежда имеет значение, где она говорит о твоем статусе и принадлежности", - вспомнила Анна в шоу "Перепрошую".

Со временем Тринчер сама кардинально изменила свое финансовое положение. Бедность в детстве мотивировала ее к успеху, в результате чего певица получила славу и начала самостоятельно зарабатывать деньги. В 18 лет исполнительница приобрела собственную квартиру. А сейчас она тратит деньги на все, что хочет. Таким образом Анна компенсирует то, чего ей не хватало в прошлом.

"Финансовую свободу я почувствовала только в 2024 году, когда избавилась от созависимых отношений и когда начала работать с психологом," - добавила знаменитость.

Напомним, ранее Анна Тринчер рассказала об ухаживаниях богачей и почему отказывает им. Певица призналась, что сейчас не ходит на свидания и назвала причину.

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