Исполнительница назвала Бережаны городом "сельского типа", чем оскорбила его жителей.

Известная украинская певица Анна Тринчер во время одного из выпусков своего проекта "Извините" грубо высказалась о городе Бережаны Тернопольской области. Она заявила, что это город "сельского типа" с "одной улицей", чем вызвала скандал в сети и была вынуждена извиняться за свои слова.

Слова 23-летней артистки вызвали возмущение у жителей Бережан. Они отметили, что у их города древняя история и он сыграл важную роль в истории Украины. На скандальное заявление исполнительницы отреагировал мэр Бережан Ростислав Бортник.

После начала полномасштабного вторжения исполнительница несколько месяцев жила в Бережанах со своим экс-супругом - блогером Александром Волошиным. Поэтому городского голову удивили оскорбления звезды в сторону города. Он был неприятно удивлен услышать такое неуместное высказывание.

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"Бережане с распростертыми руками приняли Анну Тринчер, когда она бежала от войны. Неправильно говорить такие вещи о городе, где она проживала в течение определенного времени. Это сообщение мне сбросил коллега в Instagram. Меня это возмутило не только как руководителя общины, но и как бережанца. Эта информация (о том, что Бережаны это городом "сельского типа" - УНИАН) недостоверна. Такое публичное лицо должно осторожно говорить подобные вещи, потому что они могут стать негативной рекламой и так для не слишком популярных городов", - высказался Бортник в комментарии для "Суспільне Тернопіль".

Также в выпуске появились и другие жители города, которые отметили, что у Бережан давняя история, а также добавили, что у населенного пункта далеко не одна улица, в 125. Кроме того, они заметили, что в городе в свое время проживало много известных украинцев.

О статусе города свидетельствует в грамота о предоставлении магдебургского права в 1530 году. Этот документ Бережаны получили от короля Сигизмунда.

Как прокомментировала скандал Тринчер

Знаменитость в комментарии для издания указала, что не хотела никого обидеть своим высказыванием. Она отметила, что во время разговора с подругами в "Извините" они вспоминали, где каждый оказался в 2022 году, когда началась большая война. Тринчер оказалась в Бережанах и была благодарна, что ее там приютили. В свое оправдание певица добавила, что, когда называла Бережаны городом "сельского типа" имела в виду, что он значительно меньше Киева.

"Хочу сразу сказать, что это было некорректно с моей стороны. Я искренне прошу прощения за недоразумение", - подчеркнула исполнительница.

В дополнение, она указала, что во время разговора о городе хотела высмеять себя и свой внешний вид в первые дни полномасштабного вторжения. Тогда звезда надела неуместный приталенный комбинезон и вместо того, чтобы взять с собой важные вещи, приехала в Бережаны с коллекцией сумок.

Напомним, ранее Анна Тринчер призналась, что семь лет не общается с отцом и не отвечает на его звонки. Артистка раскрыла причину напряженных отношений с отцом и объяснила, почему не хотела говорить с мужем после длительной разлуки.

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