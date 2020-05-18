Анна Седокова удивила скромным образом (фото)

Для снимка экс-"виагра" распустила вьющиеся волосы, на лице — неброский макияж.

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова удивила своих подписчиков в Instagram скромным образом.

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Так, известная соблазнительница опубликовала фото, на котором предстала в сдержанном брючном костюме и белой рубашке. В этот раз Седокова прикрыла выдающуюся грудь.

Для снимка экс-"виагра" распустила вьющиеся волосы, на лице — неброский макияж.

В посте звезда анонсировала приятный сюрприз для фанов: возможность попасть в новую видеоработу Анны.

Ранее украинская певица Анна Седокова призналась, что проговаривает аффирмацию, чтобы стать уверенной в себе.