Анна Седокова удивила скромным образом (фото)
15:50, 18 мая 2020Звезды
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Для снимка экс-"виагра" распустила вьющиеся волосы, на лице — неброский макияж.
Седокова - любитель откровенных фото / instagram.com/annasedokova
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова удивила своих подписчиков в Instagram скромным образом.
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Так, известная соблазнительница опубликовала фото, на котором предстала в сдержанном брючном костюме и белой рубашке. В этот раз Седокова прикрыла выдающуюся грудь.
Для снимка экс-"виагра" распустила вьющиеся волосы, на лице — неброский макияж.
В посте звезда анонсировала приятный сюрприз для фанов: возможность попасть в новую видеоработу Анны.
instagram.com/annasedokova
Ранее украинская певица Анна Седокова призналась, что проговаривает аффирмацию, чтобы стать уверенной в себе.
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