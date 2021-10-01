Артистка призналась, что в их паре бывают конфликты.

Известная певица и экс-"виагра" Анна Седокова поразила своих подписчиков в Instagram рассказом о проблемах в семейных отношениях с Янисом Тиммой.

"Если бы вы знали, сколько абсолютного кретинизма в наших отношениях. Да, мы не постим, как мы ругаемся. Да, мы не постим, как он от меня уходит. Как я от него ухожу. Хотя, уже как почти год мы держимся, но недавно он ушел от меня в другую комнату спать", — поделилась исполнительница.

Читайте такжеСедокова намекнула на развод с молодым баскетболистом и нарвалась на критикуАнна призналась, что часто виновником ссор становится именно она, поскольку у нее есть предыдущий травмирующий опыт.

"А мне всё время надо сказать, копнуть, разобраться, выяснить", - продолжила Седокова.

Артистка написала, что помнит, как в состоянии алкогольного опьянения сбегала в носках без обуви от своего мужа из клуба и хотела расстаться с ним.

"Он остановил меня у ворот дома. Я ничего не помнила утром. Просто увидела, как аккуратно лежали грязные белые носки. Он затащил меня в душ и включил воду. Помню, как очень злилась на него, что он меня не отпускает. Я тихо про себя благодарю его каждый день, за то, что он тогда меня не отпустил", - рассказала бывшая "виагра".

Анна Седокова: творчество и личная жизнь

Седокова была солисткой "ВИА Гры", в 2006 году начала сольную карьеру, через десять лет презентовала первый сольный альбом "Личное".

Седокова – мать троих детей. У нее две дочери и сын.

В 2020 году Анна вышла замуж за Яниса Тимму. Это третий брак певицы и второй у ее избраниика.

Автор: Ольга Робейко