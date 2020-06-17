"Стареешь": Анну Седокову раскритиковали за фото в купальнике
14:09, 17 июня 2020Звезды
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Известную певицу обвинили в безвкусице.
Анна Седокова опубликовала пост / фото instagram.com/annasedokova
Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует в купальнике.
Седокова надела оливковый слитный купальник с рюшами на бюсте. Стоит отметить, что данная модель купальника элегантно подчеркивает талию певицы. При этом поклонникам такой пляжный "лук" пришелся не по душе.
"Фото под названием: полное отсутствие вкуса", "Верблюжья лапка - огонь", "Стареешь", - написали подписчики.
Анна Седокова показала бедра / фото instagram.com/annasedokova/
Как сообщал УНИАН, ранее Седокова в микро-топике засветила пышную грудь крупным планом.
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