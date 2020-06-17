цей матеріал доступний українською

"Стареешь": Анну Седокову раскритиковали за фото в купальнике

14:09, 17 июня 2020
Звезды
188 0
Анна Седокова опубликовала пост / фото instagram.com/annasedokova

Седокова надела оливковый слитный купальник с рюшами на бюсте. Стоит отметить, что данная модель купальника элегантно подчеркивает талию певицы. При этом поклонникам такой пляжный "лук" пришелся не по душе.

"Фото под названием: полное отсутствие вкуса", "Верблюжья лапка - огонь", "Стареешь", - написали подписчики.

Анна Седокова показала бедра / фото instagram.com/annasedokova/

Как сообщал УНИАН, ранее Седокова в микро-топике засветила пышную грудь крупным планом.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Анна Седокова