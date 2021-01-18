Певица предстала в пляжном образе.

Популярная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует, сидя на диванчике. Она предстала в бежевом раздельном купальнике, которого практически не заметно на ее теле. При этом бюстгальтер так сдавил грудь Седоковой, что она стала немного больше. Дополнила Анна такой образ солнцезащитными очками.

"Ты просто огонь", "Шикарная, как всегда", "Мега сексуальная", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич