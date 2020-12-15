Седокова похвасталась ножками / instagram.com/annasedokova
Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке девушка позирует, сидя на заборе, в джинсовом костюме. Анна надела мини-шортики и оверсайз джинсовку. Также она надела босоножки на высоком каблуке.
Интересно, что Седокова одну ножку закинула другую, при этом одной рукой поправляя шляпку на голове. Фото получилось ярким и привлекательным. Ведь певица показала не только стильный образ, но и стройные ножки.
Седокова похвасталась ножками / instagram.com/annasedokova
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