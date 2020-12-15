Певица следит за своей фигурой.

Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram новую фотографию.

Читайте такжеПугачева "попалась" на фото в домашнем образе

На снимке девушка позирует, сидя на заборе, в джинсовом костюме. Анна надела мини-шортики и оверсайз джинсовку. Также она надела босоножки на высоком каблуке.

Интересно, что Седокова одну ножку закинула другую, при этом одной рукой поправляя шляпку на голове. Фото получилось ярким и привлекательным. Ведь певица показала не только стильный образ, но и стройные ножки.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич