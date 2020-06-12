"Видит во мне телку с грудью": Анна Седокова обратилась к хейтерам

Анна Седокова опубликовала эмоциональный пост.

Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова опубликовала в Instagram эмоциональный пост, в котором обратилась ко всем своим хейтерам.

Певица заявила, что больше не хочет веселить тех, кто считает ее сугубо "телкой с грудью". Также она отметила, что ее оскорбляет то, что подписчики смотрят только ее обнаженные фотографии, а посты о психологии мало кто читает.

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"Я выросла. Я больше не хочу. Веселить тех, кто видит во мне телку с грудью. Радовать тех, кто видит лишь попу. Мне не интересны Вы и явно Я не интересна больше Вам. Я не знаю, что дать тем, кто приходит в мою страницу и в мою музыку за этим. Все это такой же стереотип, как сказать пошути ка сейчас комику, это слишком просто ... И мне не интересно. Вот вы скажете, ты ведь сама виновата, постила свои голые фотки. Постила, не спорю. И буду постить. Но вместе, рядом, я делала пост о книгах, бизнесе, психологии, семейных ценностях, любви. Но вы их не увидели, потому что на первом плане у вас жопа. Но это ваше, не мое", - написала Седокова.

Также она добавила, что ей надоело читать оскорбительные комментарии. При этом меняться она не будет.

"Женщина может быть разной, может читать Ремарка в стрингах. Но если вы видите только стринги это не мои проблемы, это ваши. Так что прекратите нести мне вашу хр*нь, про мое позицирование. Я та, кто я есть. И другой не буду. Я буду писать для тех, кто чувствует меня, для тех, кому нужны мои тексты. Я буду петь для тех, для кого важна моя Музыка. И пусть со мной останутся только те, для кого это важно", - подытожила звезда.

Как сообщал УНИАН, ранее Анна Седокова ошарашила сеть своей огромной грудью в белье.

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