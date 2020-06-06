Анна Седокова ошарашила сеть своей огромной грудью в белье (фото)
17:06, 06 июня 2020Звезды
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На снимке исполнительница предстала в одном белье.
Седокова любит демонстрировать свои формы / фото instagram.com/annasedokova
Известная экс-"виагра", переехавшая в РФ, Анна Седокова удивила своих поклонников слишком откровенным снимком.
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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Анна предстала в майке телесного цвета с тоненькими бретелями. Также на камеру она позировала в пудровых трусиках.
Фаны Седоковой обратили внимание на ее очень большую грудь. Некоторым понравился ее снимок, другие же принялись ее критиковать. А третьи вообще начали писать, что в кадре кажется, что у Анны одна грудь.
Седокова "засветила" грудь на снимке / фото instagram.com/annasedokova
Ранее украинская певица Даша Астафьева поделилась новым откровенным снимком.
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