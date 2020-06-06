Анна Седокова ошарашила сеть своей огромной грудью в белье (фото)

На снимке исполнительница предстала в одном белье.

Известная экс-"виагра", переехавшая в РФ, Анна Седокова удивила своих поклонников слишком откровенным снимком.

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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Анна предстала в майке телесного цвета с тоненькими бретелями. Также на камеру она позировала в пудровых трусиках.

Фаны Седоковой обратили внимание на ее очень большую грудь. Некоторым понравился ее снимок, другие же принялись ее критиковать. А третьи вообще начали писать, что в кадре кажется, что у Анны одна грудь.

Ранее украинская певица Даша Астафьева поделилась новым откровенным снимком.

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