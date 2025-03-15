Актриса ответила, насколько сложными для нее были вторые роды.

Известная украинская актриса, звезда сериалов "Сваты" и "Папик 2" Анна Кошмал, которая во второй раз стала мамой 11 марта, вышла на связь после рождения дочери Софии и рассказала о родах. Знаменитость поделилась, насколько сложными были вторые роды и ответила, как на пополнение в семье отреагировал ее старший сын Михаил.

В своем Instagram артистка решила ответить на вопросы подписчиков, которые поинтересовались, рожала ли она естественным путем, или ей делали кесарево сечение. Новоиспеченная мамочка двоих детей отметила, что дочь появилась на свет 41-й неделе беременности естественным путем.

Во время родов Анна использовала эпидуральную анестезию, чтобы уменьшить боль. Она поделилась, что процесс прошел без осложнений и довольно быстро, поэтому уже раздумывает о рождении третьего ребенка.

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"Да, Миша родился на 41 с хвостиком неделе, Софийка так же. Я против стимуляции, плановых кесарево. Врачи часто любят запугивать, чтобы склонять к плановым родам, но ребенку лучше знать, когда он должен родиться. У нас все прошло супер. С эпидуральной было очень комфортно. Можно сказать Софийка достаточно легко появилась на свет. После такого опыта не трудно решиться и на третьего", - написала Кошмал.

Также актриса рассказала, что ее 6-летний сын Михаил положительно отреагировал на пополнение в семье. Правда, мальчик представлял, что сразу сможет играть с сестренкой, поэтому пока он привыкает к новому члену семьи.

"Говорит: "О Боже, у нас теперь есть ребенок!". Пока не понимает, что с этим делать, потому что в его представлении сестра – это та, с кем он должен был сразу играть. А пока она только ест и спит", - поделилась знаменитость.

К слову, Кошмал уже почти восемь лет находится в браке с мужем Иваном Сморковкиным. Звезда скрывает своего избранника и говорит, что он непубличный человек, поэтому не хочет появляться с ним на публике.

Напомним, ранее Анна Кошмал рассказала, сколько килограммов набрала во время беременности. Актриса также добавила, что у нее не изменились вкусовые предпочтения во время беременности. Однажды она даже решила попробовать мел на вкус.

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