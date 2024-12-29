Актриса уже в 2025 году во второй раз станет мамой.

Звезда сериалов "Сваты" и "Папик-2" Анна Кошмал, которая ждет появления второго ребенка, рассказала об изменениях своей фигуры. В частности, актриса призналась, сколько килограммов набрала во время беременности.

Сначала Анна решила вспомнить в своем Instagram, как ее вес менялся до и после рождения первого ребенка - сына Михаила.

"С Мишей было +18 кило за всю беременность. Тогда 10 кило ушли за первую неделю после родов, а еще 8 плавно сходили в течение года. Меня вполне устраивало мое тело и вес, поэтому я не обращала на это особого внимания. Надо помнить, что телу нужно минимум 7-9 месяцев на восстановление. Сейчас я уже набрала те самые 18, до родов будет больше. Интересно, какой опыт с весом будет в этот раз", - откровенно написала Кошмал.

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Актриса также добавила, что у нее не изменились вкусовые предпочтения во время беременности. Лишь однажды она решила попробовать мел на вкус.

"Ничего особенного не хочется. Тот опыт с мелом был самым необычным", - подчеркнула Анна.

К слову, 29-летняя актриса публично не показывает своего мужа. Известно лишь, что ее избранник имеет художественное образование и познакомились они на съемочной площадке в кино. Пара вместе воспитывает общего 6-летнего сына Михаила и давно планировала пополнение в семье. Кто именно родится у Кошмал и на каком она сроке - неизвестно.

Напомним, ранее беременная актриса Анна Кошмал показала ценный подарок от мужа.

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