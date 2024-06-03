Анита Луценко призналась, почему скрывает место своего нахождения: 'Усвоила урок'

Она несколько раз становилась жертвой злоумышленников.

Фітнес-тренерка, зірка шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко вважає за краще не ділитися з прихильниками інформацією щодо свого місцезнаходження. Як виявилося, на це є причина.

Як розповіла знаменитість в інтерв'ю "Обозревателю", кілька років тому, коли вона була з сім'єю на відпочинку, зловмисники пограбували її квартиру в Києві, а після цього стався ще один інцидент - викрали її машину.

"Після пограбування, причиною якого став мій допис у соцмережі про перебування за кордоном, я засвоїла урок - ніколи не говорити на мільйон підписників, де я зараз перебуваю. Це ставить під загрозу мою безпеку та моїх близьких. Хоча, коли вкрали мій автомобіль, саме завдяки соцмережам я змогла його дивом знайти", - поділилася Аніта.

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Водночас вона додала, що часто буває в Києві та інших містах України, незважаючи на те, що на початку повномасштабного вторгнення виїхала з дитиною до Великої Британії.

"Наразі мені комфортно, що донька Мія навчається в британській державній школі. Також і в мене є можливість уже 5 років продовжувати працювати онлайн. Ще 12 років тому я вирішила, що моя мрія - це можливість працювати незалежно від місця перебування. Тому всю свою кар'єру я вибудовувала не мережу спортзалів, а систему тренувань для людей онлайн. І я продовжуватиму свій шлях віддаленого розвитку", - каже телеведуча.

Нагадаємо, раніше Аніта Луценко відповіла, чи повернеться з Британії в Україну.

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