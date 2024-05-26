Тренер также рассказала о своей профессиональной мечте.

Известны украинский тренер, блогерша и нутрициолог Анита Луценко поделилась своими планами на будущее. Специалист по похудению рассказала о своей жизни в Великобритании и маленькой дочери.

Луценко, которая ранее ответила, наказала ли врача после неудачной операции, призналась, что в ближайшее время не планирует возвращаться в Украину. Тренер часто ездит по делам и навещать близких в Киеве, однако жить продолжит за границей.

По ее словам, дочь Мия сейчас учится в британской школе. Анита считает это хорошим фундаментом для будущего девочки и поэтому не хочет забирать ее из учебного заведения. Более того, уже много лет блогерша работает удаленно, поэтому может находиться в любой стране.

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"Я довольно часто нахожусь дома в Киеве или в других городах Украины, поэтому связь с родиной точно не теряю. Сейчас мне комфортно от того, что Мия учится в британской государственной школе - это непревзойденный фундамент для жизни. Также и я имею возможность уже 5 лет продолжать работать онлайн. Еще 12 лет назад я решила, что моя мечта - это иметь возможность работать независимо от места пребывания. И я буду продолжать свой путь именно удаленного развития", - поделилась Анита в интервью OBOZ.UA.

Недавно к Аните приехала ее мама, которая некоторое время будет также жить в Великобритании. Что касается друзей, то Луценко говорит, что ее ближайшая подруга также живет за границей, и поэтому она привыкла к длительным разлукам. Еще одной причиной жизни в Британии тренер называет свой дом в украинской столице, а именно его отсутствие.

"А также, к сожалению, я не успела достроить дом в Киеве, поэтому пока своего идеального дома у меня нет. Моя лучшая подруга уже 11 лет живет за границей, поэтому дружба на расстоянии давно стала моей привычкой. В Великобритании есть по крайней мере с десяток украинок, с которыми я общаюсь регулярно", - добавила блогерша.

Напомним, ранее Анита Луценко объяснила, почему из-за русского языка Украина не победит в войне.

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