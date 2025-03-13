Свадьба одиозной певицы прошла не в России, где она живет последние несколько лет.

В прошлом известная украинская певица, а сейчас предательница Ани Лорак, которая живет в РФ и молчаливо поддерживает путинский режим, вышла замуж во второй раз. Свадьба артистки была тайной, где среди приглашенных гостей были только самые родные люди. Свой второй брак исполнительница заключила с испанцем Исааком Виджраку, который сделал ей предложение в сентябре прошлого года.

В интервью для российского журнала "Ок" предательница с мужем рассказали, что на самом деле они расписались в Испании еще в сентябре 2024 года, но все это время скрывали это. А 14 февраля они сыграли тайную свадьбу на Мальдивах и провели там еще несколько дней.

Ранее Ани Лорак уже устраивала свадебную церемонию для 200 гостей, но на этот раз решила обойтись без помпезности. Поэтому праздник прошел в интимной атмосфере.

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"Я мечтала об этом, но не думала, что это может быть так сказочно. Я просто как-то сказала, что хотела бы выйти замуж на Мальдивах. Я всегда видела эту картинку, всегда представляла себе, но это было что-то из сферы dream never happens", - отметила предательница.

На церемонии все же были гости, правда, только два человека. В частности, супруги пригласили на свадьбу дочь испанца и брата Ани Лорак. А вот дочери певицы не было, поскольку она училась в это время в школе.

"Нас постоянно окружает большое количество людей, работа, поездки, а мы хотели чего-то особенного, только для нас двоих. Хотели просто отпраздновать нашу любовь без посторонних. Только она и я", - добавил Виджраку.

К слову, муж Ани Лорак занимается йогой и массажными практиками. У него есть двое детей от предыдущих отношений. С артисткой они познакомились на острове Ибица. Впервые о своем романе пара объявила в 2023 году, а уже в 2024-м стало известно, что они помолвлены. Вместе они живут в стране-агрессоре.

К слову, предательница никак не высказывается о войне. Она подпевает Путину и его приспешникам на концертах, а также мечтает стать гражданкой РФ. Она ранее заявляла, что планирует получить паспорт страны-агрессора, но пока неизвестно, произошло ли это уже.

Напомним, ранее дочь Ани Лорак опозорилась в сети. Она опубликовала пост в честь восьмого марта, однако сделала это неграмотно. Пользователи заметили и упрекнули ее в комментариях.

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