Дочь Ани Лорак опозорилась в сети - что случилось

Юзеры указали на ее безграмотность.

Дочь певицы-предательницы Ани Лорак опозорилась в сети. Она опубликовала пост в честь восьмого марта, однако сделала это безграмотно.

13-летняя София Налчаджиоглу написала в своем блоге "Всех с 8 мартом". Юзеры указали, что в этот день нужно поздравлять не всех, а только женщин.

А также они отметили, что правильно говорить "С 8 марта", а не "С 8 мартом".

Видео дня

Кроме того, такой пост София сопроводила серией снимков, на которых позирует с красными тюльпанами. А позже ее отец - Мурат Налчаджиоглу - опубликовал видео, на котором София гладит кота.

Отметим, Ани Лорак вышла замуж за Мурата Налчаджиоглу в 2009 году. Через два года у них родилась дочь София. В 2012 году в Киеве состоялось крещение Софии, крёстным отцом стал Филипп Киркоров, крёстной матерью — политик Ирина Бережная. В 2019-м Каролина Куек и Мурат Налчаджиоглу официально развелись.

Напомним, ранее Ани Лорак внезапно обратилась к дочери своего жениха Исаака Виджраку.

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