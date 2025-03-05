Ани Лорак внезапно обратилась к дочери своего жениха: что произошло

Предательница Ани Лорак публично обратилась к дочери своего жениха Исаака Виджраку. Мужчина опубликовал фото со своей 22-летней дочерью Эбони в сети и поздравил ее с днем рождения.
Лорак, проживающая в России, решила прокомментировать этот пост.
"С днем рождения, красавица! Любви и счастья!" — написала певица.
Известно, что у Лорак и Эбони хорошие отношения. Последняя живет в Америке и планирует покорить Голливуд. Также у Исаака есть 4-летний сын. Общается ли Лорак с ним - неизвестно.
Стоит отметить, что путинистка Лорак планирует выходить замуж. Недавно возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца. Когда состоится свадьба они не говорят, однако известно, что для певицы это будет второй официальный брак.
Первым мужем Лорак был турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. С ним она воспитывает дочь Софию.
Напомним, ранее известный украинский режиссер высказался о предательнице Ани Лорак. Семен Горов рассказал об их сотрудничестве и изменениях в характере артистки после влияния РФ.