Певицу раскритиковали за злоупотребление услугами косметологов.

Опальная певица Ани Лорак поделилась в своем инста-блоге роликом, на котором ее сложно узнать. Вероятно, перед записью видео звезда прибегала к услугам косметологов и делала уколы красоты, так как ее лицо выглядит раздутым.

Читайте такжеАндрей Данилко ошеломил своим внешним видом (фото)Поклонники Лорак пришли в ужас от ее внешнего вида и написали ей об этом в комментариях: "Что будет с этой прекрасной леди через 10-20 лет? Мы её не узнаем", "Что с лицом?", "На старуху похожа", "Неужели не видит, что себя уродует этими губищами".

Кроме того, в кадре Лорак появилась в длинном блестящем платье с высоким разрезом на бедре. Также она сделала волнистые локоны и дополнила образ массивными серьгами. В таком образе певица анонсировала свой концерт.

Напомним, ранее Ани Лорак захейтили из-за "тюремных" колготок дочери за 6 тысяч гривень.

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Автор: Диана Могилевич