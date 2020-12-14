Певица выступила на "Золотом граммофоне".

Известная певица Ани Лорак опубликовала в Instagram фотографию с премии "Золотой граммофон".

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Она выступила на концерте в золотистом мини-платье с длинным рукавом. При этом оно было с глубоким декольте. Волосы звезда завязала в высокий хвост, а на лицо нанесла нюдовый макияж.

"Любить и быть любимым! Вот все, что необходимо для счастья! 13-ый по счёту "Золотой Граммофон" достался композиции "Твоей любимой"! Благодарю каждого, кто голосовал и поддерживал меня", - подписала фото Лорак.

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Автор: Диана Могилевич